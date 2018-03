Il ricordo del commentatore principe delle vicende azzurre

Da un pezzo lottava strenuamente con una malattia che non lascia scampo. Ma non credevo che potesse andarsene così presto. E questa mattina alle 8.34, quando la notizia della sua scomparsa è stata battuta da una testata nazionale, mi ha preso un groppo in gola. Emiliano Mondonico, “il Mondo”, si è arreso a una forza che non perdona. Lui, “allenatore” spensierato, che predicava un calcio leggero e giocoso. Lui che era approdato a Como in uno dei momenti in cui la squadra azzurra era retta da dirigenti con la D maiuscola e che avevano permesso al “Mondo” di creare quel gioco che divertiva ed esaltava e faceva gioire la tifoseria azzurra, già galvanizzata dal campionato precedente, con una salvezza incredibile creata dal cambio in corsa Clagluna-Marchesi.

Era la stagione 1986/87 e Mondonico arrivava in riva al Lario a esaltare le qualità di Tempestilli, Centi, Maccoppi, Giunta e Borgonovo, facendo il suo calcio spumeggiante, con quel suo smitizzare i problemi. Con il suo sorriso quasi guascone il Como finì il campionato a metà classifica. Gran risultato. Grazie “Mondo”, ti ricorderemo con simpatia e affetto per quanto ci hai dato, con quel tuo calcio spumeggiante e spensierato.

Nino Balducci