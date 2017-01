Il Liceo Volta di Como in via Cesare Cantù 57 apre le porte alla città con un ricco carne di eventi. È la “Notte del liceo classico” in programma il prossimo 13 gennaio. Apertura alle 18.30 con una esposizione di libri antichi nella biblioteca. Va ricordato che il Volta ha una ricca collezione. Nel 2014 lo studente marianese Riccardo Crippa scoprì in Sala Benzi un prezioso incunabolo del 1491, con testi dei latini Tibullo, Catullo e Properzio. Finora se ne conoscevano solo cinque esemplari in biblioteche italiane.

Il 13 saranno gli stessi alunni dell’istituto a fare da ciceroni alla scoperta delle collezioni umanistiche e scientifiche dell’istituto. Alle 19 poi si parlerà di classici perduti, e in particolare del secondo libro della “Poetica” di Aristotele (quello dedicato alla commedia, di cui parla Il nome della rosa di Eco), in Aula Benzi. Alle 19.20 la maratona proseguirà con un recital del Coro del Liceo Volta, a seguire “La realtà non è come appare: brani tra filosofia e scienza”. Di nuovo musica alle 20.15 con la Sonata Op.1 di Prokofiev nella Grand’Aula dell’istituto. Alle 20.30 “Spitteler: un Nobel svizzero rilegge i miti classici”, in Aula Benzi, alle 21 esibizione del Gruppo Danza Teatro Sociale ne La Grecia di Theodorakis. Alle 21.30 “Filoxenìa: l’ospitalità degli antichi” in Aula Benzi con la professoressa Laura Bianchi, e alle 21.50 recital pianistico con la Ballata Op. 23 n.1 di Chopin. Alle 22.10 “Plazer ed enueg ”(Lettura di testi scritti da alunni della I D), in Aula Benzi. Alle 22.30 scene da Il Testamento di Pericle, opera dello scrittore comasco Giorgio Albonico, nel corridoio al primo piano. Ingresso libero.