Numerosi interventi nel corso della serata tra lunedì e martedì, ma anche nella nottata e questa mattina, in seguito alle notevoli precipitazioni che hanno flagellato il Comasco. Vigili del fuoco impegnati un po’ ovunque, dai comuni del lago fino alla Bassa Comasca e alla Brianza, senza dimenticare ovviamente il centro città. Sul Lario si fa la conta dei danni

Nel capoluogo, tra gli interventi in seguito ad allagamento si segnala quello avvenuto al Museo della Seta di via Castelnuovo. Acqua entrata dal tetto che ha allagato un magazzino dove si trovavano delle spolette di seta contenute in alcuni scatoloni. Altre situazioni complicate si sono registrate a Lenno lungo la Regina, a San Fedele e a Erba (crolli e alberi caduti sulle case). A Veniano invece le violente piogge e il vento hanno fatto crollare il tetto di una stalla.

Un maltempo che potrebbe tornare in serata e per tutta la giornata di mercoledì. Rimane lo stato di allarme: nella vicina Svizzera la Polizia Cantonale segnala il pericolo di caduta massi e frane e consiglia di non sostare su ponti o in prossimità di corsi d’acqua e pendii ripidi. Indicazioni che, ovviamente, valgono anche da questa parte del confine in zone con copiose precipitazioni.