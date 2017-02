Niente da fare anche questa volta. Il destino del Calcio Como e dei suoi tifosi scivola di un altro mese, in questa continua spinta in avanti che prosegue da ottobre. Anche la settimana di “bonus” concessa dal curatore fallimentare Francesco Di Michele e dal giudice Marco Mancini prima di fissare una nuova asta, nella speranza che qualcosa si concretizzasse, è passata senza che nessuno abbia depositato l’attesa busta contenente una offerta per la società azzurra. E questo nonostante in questi ultimi giorni, come detto oggi in conferenza stampa al Sinigaglia, «sia cambiato il mondo», con «molte richieste da parte di gente di calcio».

La data sarà presumibilmente il 14 marzo, anche se la certezza assoluta su questa scadenza sarà svelata solo la prossima settimana. La base per le offerte sarà di 302mila euro.

Le vicende societarie hanno logicamente preso il sopravvento, anche per la presenza del curatore fallimentare Francesco Di Michele, ma la conferenza stampa era in origine imperniata su due altri argomenti, la presentazione di un nuovo sponsor di maglia e il lavoro svolto nel mercato di gennaio.

Al posto di Qi Casa, sopra il brand Verga, subentra il marchio Fox Town, che già da anni è a fianco del club lariano.

Il direttore generale Diego Foresti ha poi spiegato le strategie del mercato di gennaio. «L’arrivo di Fissore e di Cavalli è stato compensato con la rescissione, con indennizzo a nostro favore, di Rubinho. Abbiamo poi ceduto Rota, Mandelli e Ambrosini e ciò comporta meno stipendi da pagare per l’esercizio provvisorio».

«L’operazione più importante è stata la cessione del giovane Mutton all’Inter – ha concluso Foresti – È arrivata una offerta importante, a cui è stato impossibile rinunciare. Peraltro anche in futuro ci saranno bonus legati alla carriera del giocatore».

Lo stesso Foresti ha poi confermato che sono già stati incassati 115.600 euro dalla Uefa: è il contributo per la presenza con l’Albania agli ultimi Europei di Basha, che nello scorso torneo ha giocato proprio con il Como.