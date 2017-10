Il bar ha chiuso ormai da tempo, così come l’ufficio postale, ma evidentemente c’è ancora chi frequenta il piazzale della Motorizzazione Civile per bivaccare e, finito di bere e mangiare, abbandona tutto per terra, o nei vasi di fiori.

È così diventata una vera e propria discarica a cielo aperto una fetta del piazzale della Motorizzazione Civile di Como. Là dove ogni giorno chi vuole ottenere la patente si ritrova per sostenere gli esami di guida o per esercitarsi è oggi un cumulo di immondizia.

Le grandi fioriere di cemento si sono trasformate in enormi cestini della spazzatura. Bottiglie di plastica e di vetro, bicchieri, resti di cibo, lattine di birra vuote, quasi vi fosse da poco stato un grande rave-party.

E, a ben vedere, tutti i margini dell’area sono delimitati da una distesa di spazzatura, seminascosta a volte dalla vegetazione spontanea, altro sintomo dell’incuria in questa parte della periferia cittadina, che è un luogo di grande passaggio di auto.

Quintali di rifiuti abbandonati, con buona pace delle attività vicine.