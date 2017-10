Nuovo straordinario risultato per il canottaggio lariano ai Mondiali di Sarasota, negli Stati Uniti. Medaglia di bronzo straordinaria per il doppio Senior maschile di Filippo Mondelli (portacolori della Canottieri Moltrasio) e Luca Rambaldi, in lotta per il titolo mondiale fino alla fine. Secondi nei primi mille metri alle spalle della Nuova Zelanda, i due azzurri nel terzo quarto innestano il turbo scavalcando i Kiwi e passando in testa, prima di un finale rocambolesco che vede la Polonia risalire la china prepotentemente fino alla vittoria, con Mondelli e Rambaldi che battagliano punta a punta con i neozelandesi, mettendosi al collo un bronzo dal sapore epico visto che giù dal podio restano equipaggi quotati come Norvegia e Lituania. Per la Canottieri Moltrasio è la prima medaglia mondiale assoluta: un grande gioia per il sodalizio del presidente Alessandro Donegana.