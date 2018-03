«È il quarto mandato consecutivo che Lega e Forza Italia impediscono a Como di avere una rappresentanza in Regione Lombardia. E questo nonostante il peso del numero di voti espresso dalla nostra provincia per l’elezione di Attilio Fontana».

Il neoconsigliere regionale del Partito Democratico di Como, Angelo Orsenigo, commenta con parole molto dure le scelte fatte oggi dal nuovo governatore della Lombardia.

«Fontana non ha ritenuto di rispondere alle legittime aspettative del territorio e ha nominato nella sua giunta solo un comasco in veste di sottosegretario con la delega minore dei Rapporti con il Consiglio regionale – ha scritto Orsenigo in una nota – Dopo 13 anni ci aspettavamo ben altro dalle forze politiche che governano da oltre due decenni questa Regione».

«Quello che stupisce è che siano state disattese le promesse che Fontana aveva fatto a Como e non siano stati in alcun modo tenuti in considerazione 600mila cittadini comaschi, presi sonoramente in giro dal centrodestra – ha aggiunto Orsenigo – Evidentemente, le scelte vengono fatte su altri tavoli e tenendo conto di altri interessi, diversi da quelli di rappresentatività e di equità».