Assi della musica di ieri e di oggi protagonisti in Brianza. Dopo l’annuncio dell’arrivo di ben quattro vedette internazionali (David Cross, David Jackson, David Knopfler e Arthur Brown) e in attesa di altri grandi nomi della musica italiana e straniera, la fiera “Fim”a Lariofiere di Erba dal 26 al 28 maggio prossimi annuncia un omaggio importante, che farà da filo conduttore dell’intera rassegna: quello a Elvis Presley, per celebrare il quarantennale della scomparsa del re del rock di cui ricorre il 40° della morte.

Il primo artista italiano annunciato in anteprima è poi un’autentica star. Sarà Omar Pedrini uno degli ospiti di maggior richiamo della “Fiera Internazionale della Musica” di Erba, che è alla quinta edizione. Quando quindici anni fa terminò l’esperienza dei Timoria, una delle rock band italiane più amate e apprezzate degli anni ’90, due dei suoi componenti intrapresero una fortunata carriera solista: Francesco Renga e Omar Pedrini. Che è tuttora uno dei testimoni più convinti della cultura rock nel nostro Paese.

Pedrini è anche docente del Master in Comunicazione Musicale della Cattolica del Sacro Cuore di Milano, corso di cui è direttore didattico Gianni Sibilla. La partecipazione di Omar al “Fim” si collegherà proprio a questa fondamentale esperienza didattica: Pedrini e Sibilla saranno a Erba nel pomeriggio di venerdì 26 maggio