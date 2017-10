Svolta nelle indagini sull’anziana ospite di una casa di riposo di Como uccisa due settimane fa nella sua stanza, soffocata da un paio di guanti di lattice. Due donne, un’altra degente e la moglie di un ospite della struttura, sono indagate per omicidio, ma non in concorso. Una delle due, la seconda, 78 anni, deve rispondere anche di calunnia perché avrebbe cercato di depistare gli inquirenti provando a far ricadere la responsabilità del delitto sull’altra indagata, la compagna di stanza della vittima. La risposta definitiva potrebbe arrivare dagli accertamenti scientifici disposti sui guanti usati per uccidere Dolores De Bernardi, sui quali potrebbe esserci il Dna dell’omicida.