La Cassazione dovrebbe dire oggi l’ultima parola sull’omicidio di Alfredo Sandrini, 40enne di Sorico ucciso a colpi di fucile la sera del 3 gennaio 2014, mentre pedalava sulla pista ciclabile che da Domaso conduce a Gera Lario. Per quel delitto è stato condannato a 18 anni di carcere – in primo grado in Tribunale a Como, sentenza poi confermata in Appello a Milano – Franco Cerfoglio, pescatore 40enne di Domaso ritenuto l’unico responsabile dell’omicidio. Oggi terzo e ultimo grado di giudizio a Roma. La decisione della Corte di Cassazione dovrebbe arrivare in giornata.

Sandrini fu colpito da tre colpi, uno dei quali è risultato fatale. Ricoverato d’urgenza all’ospedale di Gravedona, era morto poco dopo. Le indagini della Procura di Como avevano portato a Cerfoglio, che aveva un appuntamento con la vittima per saldare un debito di droga proprio la sera del delitto. Sandrini, in base a quanto ricostruito, lo aveva anche picchiato per convincerlo a restituirgli i soldi che gli doveva. Tra gli altri elementi a sostegno della tesi accusatoria, le particelle di polvere da sparo trovate dal Ris sul giubbotto di Cerfoglio, compatibili con quella dei proiettili calibro 22 usati nell’agguato e persino le carte di caramella ai “fiori di sambuco senza zucchero” presenti sia sul luogo dell’agguato, sia in casa dell’imputato.