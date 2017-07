Perizia psichiatrica e giudizio con rito abbreviato per Daniela Rho, accusata dell’omicidio del marito, l’architetto Alfio Molteni, ucciso a Carugo nell’ottobre del 2015. L’amante della donna, il commercialista Alberto Brivio ha scelto invece di difendersi in aula e andrà a processo, con prima udienza fissata per il prossimo 26 ottobre. La decisione è stata presa al termine dell’udienza preliminare, iniziata ieri mattina e proseguita fino a metà pomeriggio.

Davanti al giudice anche Giuseppe De Martino e Vincenzo Scovazzo, due dei presunti autori materiali dell’agguato mortale. Il primo ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato, mentre il secondo è stato rinviato a giudizio. Rinvio a giudizio infine anche per l’investigatore privato Giovanni Terenghi, accusato di calunnia perché avrebbe costruito prove false per far credere che Alfio Molteni fosse coinvolto in attività illecite.

Secondo l’accusa, Daniela Rho e Alberto Brivio avrebbero ordinato i ripetuti atti intimidatori culminati con l’agguato mortale. L’obiettivo, sempre secondo quanto ipotizzato dall’accusa, sarebbe stato far apparire sotto una cattiva luce Alfio Molteni, far credere che fosse coinvolto in attività illecite in modo che venissero allontanate da lui le figlie nate dall’unione con la moglie, dalla quale si stava separando.

Il difensore di Daniela Rho, Giuseppe Sassi ha depositato una consulenza e ha chiesto il giudizio abbreviato. Il giudice ha ammesso il giudizio e ha disposto la perizia psichiatrica. L’incarico sarà conferito il prossimo 14 settembre e i periti avranno poi 60 giorni di tempo per completare il lavoro. La sentenza non sarà dunque probabilmente prima di fine anno. Si è sempre proclamato innocente invece il commercialista Alberto Brivio, che ha deciso di difendersi in aula davanti alla corte d’Assise. L’uomo, che aveva una relazione con Daniela Rho è stato rinviato a giudizio e comparirà in tribunale a Como per la prima udienza il prossimo 26 ottobre. Brivio ieri era presente all’udienza preliminare, a differenza di Daniela Rho che non è invece comparsa davanti al giudice. Alfio Vittorio Molteni, noto architetto d’interni, è stato ucciso davanti alla sua casa di Carugo.

Anna Campaniello