Delitto nella notte ad Asso, località Mudronno, in via Monti di Sera. L’allarme è scatto poco dopo le 2. Un giovane straniero 25enne di nazionalità marocchina è stato assassinato. Sul suo corpo almeno due le coltellate letali, alla gola e al torace. Soccorso dal 118, è morto durante il trasporto in elicottero verso l’ospedale. Indagano i carabinieri, intervenuti sul posto anche con il reparto scientifico per i rilievi.

(seguono aggiornamenti)