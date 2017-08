Giardini a lago nuovamente al centro di un intervento delle forze dell’ordine per lo spaccio di droga. I poliziotti hanno arrestato due giovani, originari del Gambia, che dovrebbero avere circa 20 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio. I due ragazzi sono stati fermati giovedì pomeriggio e sono stati trovati in possesso di alcune dosi di marijuana. Dopo essere stati portati in questura, gli immigrati hanno riferito di essere minorenni, una versione alla quale gli agenti non hanno creduto, al punto da chiedere un accertamento medico. I test eseguiti in ospedale per chiarire l’età dei ragazzi hanno accertato che entrambi hanno almeno 20 anni. I due sono stati processati oggi con rito direttissimo in Tribunale a Como. Hanno chiesto i termini a difesa e sono stati rimessi in libertà in attesa della prossima udienza. Uno dei due ha l’obbligo di firma, per l’altro non sono scattati provvedimenti.