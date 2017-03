Aveva architettato un suo sistema per compiere le rapine un 21enne di Cassina Rizzardi, già noto alle forze dell’ordine. Chiamava il forno d’asporto fornendo un indirizzo per la consegna, ma all’arrivo del pizzaiolo, lo rapinava.

Il primo episodio era avvenuto la sera prima di Capodanno. La vittima, un ragazzo intento a consegnare per la pizzeria da asporto “la pizzicheria” di Lurate Caccivio. L’aggressione era avvenuta in via Cagnola da dove aveva ricevuto l’ordine di tre pizze. Due uomini lo avevano fermato, fatto accostare e, dopo averlo afferrato per il collo, gli avevano rubato un borsello con circa 200 euro e un cellulare.

Pochi giorni dopo, il 5 gennaio scorso, un secondo colpo con le stesse modalità. Il fattorino aveva avuto però la prontezza di riflessi di richiudere la portiera dell’auto e darsi alla fuga.

Dopo un’intensa attività investigativa, i carabinieri di Lurate Caccivio sono riusciti a risalire a uno dei responsabili dei colpi. Il 21enne di Cassina Rizzardi, portato al Bassone, dovrà rispondere davanti al giudice anche per un altro colpo, un furto aggravato in concorso ai danni del distributore del latte di via Varesina, a Lurate Caccivio. Il giovane aveva danneggiato l’erogatore portamonete riuscendo a rubare circa 100 euro.

Sono in corso le indagini per risalire al complice o ai complici dei blitz contro i fattorini delle pizzerie.