Ingenti somme di denaro dalla Svizzera in cambio di oro dall’Italia. Sono finiti nei guai, arrestati con l’accusa di riciclaggio due uomini residenti nel Comasco. Si tratta di un 58enne originario di Lanzo Intelvi domiciliato nella Confederazione elvetica e di un 62enne originario di Calatafimi (Trapani) ma residente a Colverde. Sono stati sorpresi e bloccati in un appartamento di Milano intestato a una società che ha sede a Marcianise (Caserta) dai militari del Nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Como. L’irruzione e il blitz sono avvenuti al momento dello scambio di un pacco con sette chilogrammi d’oro con 270mila euro in contanti. Il metallo prezioso era arrivato a Milano dalla Campania attraverso l’utilizzo di una società di portavalori che, secondo la documentazione acquisita, era convinta di trasportare soltanto bigiotteria.