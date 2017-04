Soggiorno in terra comasca per una delle coppie più note che si sono formate nella trasmissione “Uomini e donne” di Maria De Filippi. Oscar Branzani (ex tronista) ed Eleonora Rocchini (ex corteggiatrice) hanno scelto il Lario per una vacanza, che hanno documentato con una serie di scatti e filmati su vari social. Dalla passeggiata sul lungolago con il loro cane, ai momenti di relax nell’hotel che hanno scelto per le loro giornate comasche: nulla è stato negato ai loro fans. Foto evidentemente apprezzate, considerati i migliaia di “like” che sono comparsi sotto ogni loro immagine.

Una curiosità. Oscar Branzani, prima di dedicarsi alla televisione e all’imprenditoria (ha lanciato una linea di costumi) è stato calciatore di buon livello e ha militato, tra le altre con Cittadella, Taranto, Andria e Barletta. Per un breve periodo, nel 2011, è stato anche nell’organico della Sampdoria.

