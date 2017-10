Riapre oggi la Dialisi dell’ospedale “Felice Villa” di Mariano Comense. Sono terminati i lavori di ristrutturazione del servizio del presidio polispecialistico di via Isonzo, collocato nell’edificio C, iniziati nella scorsa primavera.

L’intervento, per il quale l’Azienda socio sanitaria territoriale (Asst) Lariana ha investito 160mila euro, ha permesso di riqualificare gli spazi, resi più confortevoli e più funzionali sia per i pazienti sia per gli operatori.

L’annuncio è stato dato ieri mattina al presidio di Mariano dal direttore generale dell’Asst Lariana, Marco Onofri, accompagnato dal primario Claudio Minoretti, dal responsabile del Cal, Gianni Melfa, e della caposala Renata Gregoricchio.

Da oggi riprende anche l’attività di trattamento dei 30 pazienti attualmente in carico. Dotato di 12 posti tecnici, il servizio è attivo dal lunedì al sabato, su due turni giornalieri. Il reparto ha una superficie di circa 500 metri quadrati ed è stato riorganizzato con un open space centrale, dove vengono svolti i trattamenti di dialisi, un’area per l’accoglienza dei pazienti e dei parenti, alcuni locali per medici e infermieri più i depositi.

È stato inoltre modificato il corridoio esterno per migliorare i percorsi di accesso.

La ristrutturazione del reparto destinato alla dialisi è il terzo lotto di un più ampio “pacchetto” di lavori, per un valore complessivo di 270mila euro.

«L’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana – si legge in un comunicato della stessa Asst – sta lavorando da tempo per migliorare il reparto di Mariano sia dal punto di vista tecnico sia da quelli del comfort e della sicurezza. Per quanto riguarda l’edificio B, attualmente non agibile, a breve si concluderà la gara d’appalto per l’intervento di messa in sicurezza sia dell’esterno sia dell’interno dello stabile, attualmente puntellato e transennato lungo il perimetro che affaccia sui percorsi interni al presidio».