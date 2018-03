Quinta lezione di astronomia pratica sabato 17 marzo ad Albavilla. Il Gruppo Astrofili Lariani – sodalizio impegnato da oltre 40 anni nella divulgazione della scienza astronomica in ambito regionale e nazionale – propone una serata interamente dedicata al profondo cielo: si darà un ultima occhiata alle nebulose e agli ammassi dell’Inverno e spieremo insieme il levarsi delle prime galassie e ammassi della Primavera quali M81 e M82 (nell’Orsa Maggiore), M3 (nei Cani da Caccia), Melotte 111-Diadema (nella Chioma di Berenice), M 65 ed M66 (nel Leone). Obiettivo: conoscere il cielo e imparare la geografia astronomica a occhio nudo, con l’astrolabio, il binocolo e il puntatore laser. Ritrovo alle ore 21 presso la vecchia sede in via Cesare Cantù.

In caso di impraticabilità per neve, l’osservazione si terrà presso il piazzale dell’Oratorio della Parrocchia di Carcano (Albavilla), in via Don Belloni. In caso di maltempo la serata sarà annullata. Informazioni al numero 347.63.01.088.