Federconsumatori Como segnala in un comunicato che sta raccogliendo denunce di cittadini “esasperati dal mancato ricevimento di pacchi inviati attraverso gli sportelli di Poste Italiane”. Secondo l’associazione a tutela dei consumatori “la causa del pesante e prolungato disservizio è lo sciopero in corso da settimane dei lavoratori dipendenti di cooperative cui l’azienda controllata da Poste Italiane appalta i servizi di consegna pacchi per le stesse Poste Italiane. Il risultato – ribadisce Federconsumatori – è “la congestione della filiera della distribuzione con disagi pesantissimi per i consumatori che sono in attesa di ricevere i loro pacchi e non hanno notizie sulle tempistiche di consegna”. “I clienti – prosegue la nota – sono in attesa di ricevere merce già pagata e acquistata online, piuttosto che beni, talvolta di valore, consegnati a Poste Italiane che li ha accettati e presi in carico, garantendone, in molti casi, la consegna a 48h dall’invio. Il problema riguarda spedizioni ed invii effettuate a partire dal 10/15 di settembre a tutt’oggi, la cui tracciatura, acquisibile dal link disponibile sul sito di Poste Italiane si limita a comunicarne la posizione, il più delle volte presso il centro di Sedriano”. “Riteniamo che Poste Italiane possa e debba segnalare il disservizio in corso per consentire ai clienti, di provvedere all’invio con altri e diversi canali – conclude l’associazione – Federconsumatori augurandosi una soluzione adeguata della problematica da parte di Poste Italiane informa i cittadini che potranno in ogni caso richiedere a Poste Italiane il risarcimento per il ritardo nella consegna dei pacchi utilizzando la modulistica disponibile sul sito di Poste Italiane o rivolgendosi agli sportelli dell’associazione chiamando il numero 031.24.28.24”.