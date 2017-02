Il Comune di Como ha predisposto l’elenco degli interventi di sicurezza stradale da effettuare con i proventi delle multe date per violazione al Codice della Strada.

La normativa vigente prevede infatti che il 50% dei soldi raccolti con le sanzioni sia destinato a lavori che consentano un miglioramento della sicurezza.

Nella lista predisposta da Palazzo Cernezzi figurano così interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade comunali.

Vi sono inoltre interventi di potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, la predisposizione del progetto “vigilanza” e realizzazione di barriere stradali.

Le previsioni di entrata contenute nella proposta di bilancio per l’anno 2017 stimano in 2 milioni e 749mila euro l’ammontare delle sanzioni per violazioni al Codice della Strada e di conseguenza è fissato in 1 milione e 374.500mila euro l’ammontare della quota vincolata per legge.

Il comandante della Polizia locale Donatello Ghezzo sottolinea: «La scelta operata nell’impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni va nella giusta di direzione di incrementare la sicurezza delle strade in città».

«In questo modo, l’attività della polizia locale sulle strade è doppiamente utile – aggiunge il comandante – scoraggia condotte imprudenti e contribuisce a migliorare la sicurezza delle infrastrutture».

La questione delle multe era stata al centro dell’attenzione in occasione della festa del corpo di Polizia locale.

Il numero delle contravvenzioni per violazioni del codice della strada è in costante aumento già da tre anni. Le multe sono passate da 63.491 nel 2014 a 72.801 nei dodici mesi successivi e quindi a 79.456 nel 2016. La media giornaliera è di 217 multe comminate nel capoluogo da agenti della polizia locale e ausiliari della sosta.