Accordo raggiunto tra gli organizzatori locali di CentoCantù e la Guardia di finanza: Palazzo Terragni, sede del Comando Provinciale delle fiamme gialle, il prossimo 7 ottobre ospiterà la sala stampa del Giro di Lombardia di ciclismo. Quindi, oltre a sede di giornalisti e addetti ai lavori, Palazzo Terragni sarà anche il luogo in cui si svolgerà la tradizionale conferenza stampa con il vincitore della gara.

“Siamo soddisfatti per questa soluzione – spiega Paolo Frigerio, coordinatore di CentoCantù” – Ospitare la sala stampa in quello che è un capolavoro del Razionalismo e un edificio famoso in tutto il mondo è per noi un punto d’orgoglio. E un grazie, doverosamente, va alla Guardia di finanza che ha accolto la nostra richiesta con altrettanto entusiasmo”.