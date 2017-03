Grandi novità a stelle e strisce per il settore giovanile della Pallacanestro Cantù e per il suo camp estivo. Il club ha reso noto di aver siglato un accordo di collaborazione con la franchigia Nba degli Utah Jazz che scenderà in campo a fianco della società biancoblù in occasione del Cantù Basket Camp 2017. Tutti i ragazzi che frequenteranno il Day Camp, in programma al Centro Sportivo “Toto Caimi”dal 12 al 17 giugno, o il Mountain Camp, che si terrà a Caspoggio e Chiesa Valmalenco dal 25 giugno al 1° luglio, riceveranno infatti gadget e il merchandising ufficiale dei Jazz. Inoltra un campione come Thurl Bailey, che ha fatto sognare anche i tifosi canturini vestendo nel passato la maglia brianzola, sarà l’ospite speciale. Per informazioni o iscrizioni scrivere all’indi – rizzo info@cantubasketcamp.com.