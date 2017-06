La partecipazione al campionato non è in discussione, ma anche per la Pallacanestro Cantù non mancano le incognite. Il coach Carlo Recalcati potrebbe presto lasciare la panchina, sembra per i contrasti sulle scelte tecniche con il patron Dmitry Gerasimenko e con la moglie Irina, presidente della società. L’imminente divorzio è stato anticipato ieri sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che fa riferimento in particolare alle scelte che il russo proprietario della società vorrebbe imporre al coach e che Recalcati non sarebbe disposto ad accettare. Lo stesso motivo che avrebbe spinto nei giorni scorsi all’addio il general manager Gianluca Berti, che dovrebbe essere sostituito da Pierfrancesco Betti. Tornando all’allenatore, il diretto interessato – impegnato lontano da Cantù fino all’inizio della prossima settimana – al momento non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Sembra difficile però, almeno stando alla situazione attuale, ipotizzare una riconciliazione con i Gerasimenko. Restano da chiarire i tempi e le modalità del divorzio con il coach, che potrebbe restare sulla panchina fino all’inizio del campionato. La prossima settimana dovrebbe esserci un incontro tra Recalcati e il patron di Cantù e dopo il faccia a faccia il futuro potrebbe essere chiarito.