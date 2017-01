La Pallacanestro Cantù ha ingaggiato il lungo statunitense, di cittadinanza greca, Patrick Calathes. Il suo nome era già uscito la scorsa settimana, l’interesse del club era noto e ora l’accordo è stato raggiunto. Calathes, nato il 12 dicembre del 1985 a Casselberry, in Florida, è il fratello maggiore della guardia Nick, con cui giocava al Panathinaikos in questa prima parte di stagione.

“Da tempo – commenta l’allenatore della Pallacanestro Cantù, Kiril Bolshakov – cercavamo un innesto per la nostra squadra nella posizione di “numero 4” per dare maggiore profondità al nostro reparto lunghi dopo le partenze di Travis e Lawal. Non è stato un compito semplice, perché volevamo un giocatore che potesse inserirsi nel modo migliore senza modificare gli equilibri che abbiamo trovato in queste ultime giornate. Credo che Calathes, con le sue caratteristiche tattiche e la sua notevole esperienza europea, possa rappresentare la giusta addizione per la nostra formazione”.

L’esordio del nuovo acquisto sarà lunedì prossimo per il derby contro l’Armani Milano, in programma al PalaDesio alle 20.45. La società si sta muovendo per depositare il contratto nei termini previsti per avere subito a disposizione subito. Match che avrà come spettatore anche il patron Dmitry Gerasimenko, la cui presenza a bordo campo è stata da tempo annunciata.