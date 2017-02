Il tecnico federale Paolo Zizza ha selezionato venticinque pallanuotiste, nate dal 2000 in poi, per un raduno collegiale, in programma a Santa Maria Capua Vetere dal 12 al 15 febbraio. Nel gruppo anche due promesse della Como Nuoto: Bianca Romanò e Rebecca Bianchi. “Un riconoscimento all’impegno ed al talento delle due ragazze, ma anche una positiva testimonianza dello stato di salute del settore giovanile femminile guidato da Stefano Tete Pozzi” spiega la società di viale Geno in un comunicato.

Le due giovanissime atlete, nate nel 2002 e nel 2003, oltre ad essere elementi di punta della formazione Under 15 biancoazzurra, fanno parte della rosa delle squadre Under 17 e Under 19. Ma non solo: Bianca e Rebecca hanno già fatto il loro esordio nelle Rane Rosa di Pia Sambo nel campionato di serie A2.