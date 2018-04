Paolo Bettini torna al Ghisallo per inaugurare una mostra a lui dedicata, promossa e curata dalla Fondazione Museo del Ciclismo che vuole omaggiare il grande campione toscano, tra l’altro vincitore di due “Lombardia” in piazza Cavour, la corsa che ha tra i suoi momenti simbolici proprio il passaggio dal Colle di Magreglio.

“Tutti i colori della vittoria” è il titolo della rassegna presentata a Milano, dedicata a Paolo Bettini, che sarà inaugurata sabato prossimo alle 17, alla presenza del due volte campione del mondo.

Dopo il successo del NibaliDay che ha sancito la riapertura stagionale, il Museo propone questa rassegna come la più importante mostra temporanea dell’anno che raggiungerà il suo culmine con il passaggio del Giro di Lombardia 2018. Il 14 ottobre è peraltro annunciato al Ghisallo l’arrivo di un altro campione del passato: sarà infatti ospite il belga Johan Museeuw, campione del mondo di ciclismo a Lugano nel 1996.

L’approfondimento e le parole di Paolo Bettini alla presentazione dell’evento sul Corriere di Como in edicola martedì 24 aprile