Dieci ore di immagini in diretta per vivere da vicino la visita di Papa Francesco a Milano e a Monza. Grazie alla preziosa collaborazione e per gentile concessione del Centro Televisivo Vaticano, il “Corriere di Como” trasmetterà domani in diretta streaming sul suo sito, www.corrieredicomo.it, tutti i momenti della visita del Pontefice nella Diocesi di Milano.

Papa Francesco arriverà sabato mattina all’aeroporto di Linate. La diretta inizierà alle 8.30, quando il Pontefice si recherà in visita alle “Case minime”, grande complesso di edilizia popolare sorto nel 1977 in via Salomone, a ridosso dell’aeroporto Forlanini, dove incontrerà alcuni residenti. Questa prima tappa durerà un’ora.

In seguito, a partire dalle 10 e fino alle 11.20, sul sito del “Corriere di Como” si potrà seguire l’incontro che nel Duomo di Milano Papa Bergoglio avrà con i sacerdoti e con i consacrati, seguito dalla recita dell’Angelus sul sagrato della Cattedrale. Si tratta di un breve momento di preghiera, l’occasione per il Pontefice di salutare e benedire tutti i presenti in piazza Duomo.

La tappa successiva si svolgerà, a partire dalle 11.30, nel carcere milanese di San Vittore, dove il Papa avrà un incontro con i detenuti e pranzerà con loro. Ma tutto si svolgerà lontano dai riflettori delle telecamere e non verrà trasmesso dal Centro Televisivo Vaticano.

La diretta streaming sul sito del “Corriere di Como” riprenderà così alle 14.15, quando il Papa arriverà al Parco di Monza per celebrare la messa davanti a migliaia di fedeli. Sarà il momento più importante della visita di Francesco alla Diocesi di Milano. Dapprima le telecamere del Centro Televisivo Vaticano seguiranno il Pontefice durante il giro in auto che farà tra i fedeli, quindi sarà la volta della celebrazione eucaristica.

Alle 16.30 un altro breve stop per consentire al Papa di raggiungere lo stadio di San Siro dove, a partire dalle 17.15, le telecamere riprenderanno l’incontro che il Pontefice avrà con i ragazzi e le ragazze della Diocesi di Milano che riceveranno la Cresima quest’anno, insieme ai quali vi sarà anche una rappresentanza dei giovani che l’hanno ricevuta nel 2016.

Dopo quest’ultimo evento, il Papa tornerà a Linate da dove ripartirà alla volta di Roma.

Il Centro Televisivo Vaticano è stato istituito nel 1983 da beato Giovanni Paolo II. È l’agenzia televisiva di informazione, approfondimento e documentazione delle attività della Santa Sede. Il Ctv gestisce e tutela i diritti di immagine di tutte queste riprese.

Negli oltre 30 anni di attività i cameramen del Ctv, gli unici autorizzati a stare accanto al Papa nei suoi incontri pubblici e nelle udienze, hanno ripreso più di 10mila ore di immagini, raccolte in quasi 19mila nastri e cassette professionali, testimonianze eccezionali dei pontificati di Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, e Papa Francesco. All’archivio del Ctv si rivolgono le tv e i documentaristi di tutto il mondo.

La grande regia mobile in alta definizione del Ctv, attraverso cui gli utenti di www.corrieredicomo.it domani potranno seguire in diretta la visita del Papa, ha diffuso le storiche immagini della fine del pontificato di Benedetto XVI, del conclave e dell’elezione di Papa Bergoglio, e, nel solo 2013, ben 321 trasmissioni in diretta.