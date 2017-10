Tony Cappellari presidente e a.d.; Sergio Paparelli numero uno con Andrea Mauri come amministratore delegato. È questo il doppio possibile scenario che si profila per la Pallacanestro Cantù dopo le dimissioni dell’at – tuale presidente, Irina Gerasimenko. Una comunicazione che di fatto è già giunta ai soci; ora si attende l’ufficializzazione dall’ufficio stampa del club, ma ormai non vi sono più dubbi. In questo fine settimana Lady Irina è lontana dalla Brianza; domani potrebbe dare il via libera alla comunicazione ufficiale.

Ma, al di là di tutto, quelli che in questo momento interessano ai tifosi sono gli scenari. Un argomento che è stato affrontato anche venerdì sera durante l’assemblea dell’associazione Tutti Insieme Cantù, il gruppo di azionariato popolare che sostiene il club. Nell’incontro sono stati ribaditi i rapporti gelidi con l’attuale dirigenza ed è stata espressa la speranza che si possa arrivare a una soluzione positiva. Soluzione positiva di cui Tutti Insieme Cantù – è stato sottolineato – non può farsi carico.

Gli scenari futuri, dunque, non sono facili da definire. Dopo le dimissioni di Irina Gerasimenko venerdì prossimo l’assemblea dei soci ha come punto all’ordine del giorno la nomina di un nuovo amministratore, con le ipotesi dette inizialmente, con la presidenza che andrebbe comunque a un traghettatore. Un impegno gravoso che potrebbe prendersi Tony Cappellari (attuale generale manager della squadra brianzola); oppure il tandem Sergio Paparelli-Andrea Mauri (rispettivamente socio del club e Ceo di Red October Italia, il soggetto che si sta occupando della costruzione del nuovo palazzetto di Cucciago).

L’incognita maggiore riguarda la proprietà, al di là dei nomi che la possano rappresentare. Che Cantù abbia una difficile situazione economica non è un mistero. E qui si tratta di capire in che maniera si voglia muovere la famiglia Gerasimenko. L’obiettivo non è un mistero: trovare uno o più imprenditori disposti ad investire e ad acquisire le azioni del patron Dmitri che, pur di disfarsi della società, sarebbe anche disposto a regalarle. Più difficile trovare qualcuno che sia davvero propenso a spendere gli euro che servono alla gestione della squadra e a coprire i debiti. In questi giorni si è anche parlato di possibili cordate e di personaggi legati a Cantù – ad esempio Carlo Recalcati – che si stanno muovendo per dare continuità a una società che è un patrimonio non solo del basket italiano, ma di tutta la pallacanestro mondiale. Ma un conto è manifestare interesse; meno semplice, invece, programmare e attuare pesanti investimenti.

