La Regione stanzia 600mila euro per rimettere a nuovo l’area di cantiere del lungolago, rimuovere le recinzioni e mettere in sicurezza i marciapiedi. «Vogliamo restituire il lungolago ai comaschi, ai lombardi e a tutti quelli che amano Como, togliendo quelle brutture», ha sottolineato il presidente della Regione Roberto Maroni annunciando il finanziamento deciso dalla giunta.

Il presidente della Lombardia e l’assessore al Territorio Viviana Beccalossi, al termine della riunione della giunta, oltre ad annunciare il finanziamento hanno confermato il cronoprogramma dei lavori che prevede, «l’aggiudicazione della gara per la sistemazione dell’area entro marzo e la conclusione dei lavori entro giugno, con la rimozione delle recinzioni», come ha detto ancora Maroni.

Per la ripresa del cantiere vero e proprio, l’ipotesi più ottimistica resta invece quella della fine dell’anno in corso. Nell’ambito di questo restyling del cantiere, resta da definire il futuro della vecchia biglietteria, una struttura oggi fatiscente che potrebbe essere ristrutturata e destinata ad accogliere mostre o eventi oppure rimossa. «Decideremo nei prossimi giorni, anche sulla base del confronto con la Sovrintendenza», ha precisato Maroni.

La somma di 600mila euro è stata stanziata dalla giunta, su proposta dell’assessore al Territorio Viviana Beccalossi, a Infrastrutture Lombarde, che ha preso in mano la gestione del cantiere del lungolago dopo la risoluzione del contratto con Sacaim, la società veneta che si era aggiudicata i lavori. I soldi serviranno per «finanziare tutte le fasi dei lavori di riqualificazione e creare tutte le condizioni affinché il nuovo cantiere crei meno disagi possibili», precisano dalla Regione. «Stiamo stanziando risorse concrete per cominciare ad attuare gli impegni presi con la città e risolvere definitivamente un problema che si sta trascinando da troppo tempo e che sta privando una delle località più belle e turistiche della Lombardia della vista del lago», ha sottolineato Viviana Beccalossi.

La ripresa del cantiere delle paratie resta un altro capitolo, ancora incerto per tempi e modalità. «Abbiamo un calendario molto serrato – ha detto l’assessore al Territorio – Ci mettiamo la faccia e non abbiamo paura di renderne conto ai cittadini». L’agenda delle paratie, che Viviana Beccalossi aveva presentato anche a Como, prevede in particolare, entro la fine di febbraio, lo sgombero da parte di Sacaim dell’area di cantiere, che dovrà essere consegnato a Infrastrutture Lombarde. Da quel momento e fino all’aggiudicazione della nuova gara d’appalto, sarà la stessa società che fa capo alla Regione ad occuparsi della manutenzione e sorveglianza dell’area. Entro marzo, la società affiderà «l’incarico per la manutenzione del verde, la sistemazione delle pavimentazioni, la pulizia e la bonifica dai rifiuti delle aree di cantiere».

Il mese di aprile dovrebbe invece essere dedicato «alla rimozione dei materiali dalle aree di deposito lato passeggiata, giardini e Tempio Voltiano, con la riapertura al pubblico dei giardini». Sarà poi rimossa la recinzione di cantiere e saranno sistemati i marciapiedi, anche in direzione di Sant’Agostino. «Entro l’estate si tornerà a passeggiare liberamente su tutto il lungolago – ha concluso Beccalossi – Abbiamo il dovere di dare risposte concrete, l’abbiamo fatto togliendo il cantiere a Sacaim e, nel frattempo, vogliamo riuscire a rendere il lago il più fruibile possibile».

«Continua l’azione della giunta regionale per restituire il lago ai comaschi e ai numerosissimi turisti da sempre attratti dalle nostre rive – ha commentato il sottosegretario alla presidenza Alessandro Fermi – Con grande senso di responsabilità stiamo sopperendo alle carenze e ai gravi disagi causati dall’amministrazione comunale. Ci siamo presi un impegno con i comaschi e i risultati che stanno arrivando ci confermano che siamo sulla strada giusta. Ora avremo il compito di non perdere neanche un secondo di tempo sul cronoprogramma. Sono certo che riusciremo a restituire questa perla per la prossima estate».

«Abbiamo saputo prenderci subito in carico il cantiere – ha commentato il consigliere Segretario Daniela Maroni – Su questo percorso il governatore Maroni ha ribadito l’impegno a rispettare, come sta avvenendo per la prima parte dell’intervento, impegni e tempi previsti dal calendario fissato direttamente dai tecnici e assessori della Regione».

Anna Campaniello