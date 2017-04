Processo per il sindaco Mario Lucini, il predecessore Stefano Bruni e altri sei degli indagati nella cosiddetta inchiesta-bis legata alla vicenda delle paratie, rinviati a giudizio oggi dal gip. Udienza fissata per il prossimo 17 maggio, quando il fascicolo potrebbe essere unificato al primo procedimento già in atto sul cantiere del lungolago e altre opere pubbliche.

Il gip Carlo Cecchetti si è pronunciato attorno alle 19, dopo un’udienza preliminare che si è protratta per l’intera giornata. Le persone rinviate a giudizio, oltre ai due sindaci sono Maria Antonietta Marciano, Virgilio Anselmo, Graziano Maggio, Antonio Ferro, Pietro Gilardoni, e Antonio Viola. Gloria Bianchi ha chiesto e ottenuto il rito abbreviato, udienza fissata per settembre. Ha sollevato una questione legata all’omessa notifica e la sua posizione è stata quindi stralciata invece Antonella Petrocelli.

La prima udienza del processo per la cosiddetta inchiesta-bis è fissata dunque per il 17 maggio.

L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola venerdì 21 aprile