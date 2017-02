Tra le contestazioni che riguardano presunti reati edilizi e paesaggistici, figurano la distruzione e il deturpamento delle bellezze naturali, che è forse il capitolo che più ha fatto infuriare in questi anni i comaschi, privati del loro lungolago.

Pesanti le parole utilizzate dalla Procura per raccontare, secondo la posizione dell’accusa, l’accaduto. L’opera per le paratie antiesondazione del Lago di Como, infatti, secondo gli inquirenti avrebbe non solo limitato la visibilità del Lario, ma anche spezzato «l’armoniosa reciproca compenetrazione visiva tra lago e città», ottenendo il risultato – se di risultato si può parlare – di «alterare la percezione della bellezza naturale dei luoghi» nell’area che corre dal molo di Sant’Agostino fino ai giardini pubblici. Quello che prima era “l’abbraccio” della città al lago e che ora è un cantiere infinito.

Un’area, quella appena citata, che è sottoposta a vincoli paesaggistici e di interesse pubblico. Tornando all’avviso di conclusione delle indagini, in coda alle ipotesi di reato contestate dall’accusa c’è, per alcuni indagati, tutta una serie di turbative alla libertà del procedimento di scelta del contraente che riguarda una serie di opere pubbliche cittadine, dalla riqualificazione dell’area di piazza Roma, piazza Grimoldi e via Pretorio, alla rete fognaria di Sant’Agostino e del Lungolago, passando per le opere all’interno della scuola di via Perti per finire con la manutenzione ordinaria di diversi fabbricati comunali.

Ora però come detto la parola – per le prossime tre settimane – passa alle difese che potranno prendere visione delle contestazioni e confutare le ipotesi di reato. Solo al termine di questo periodo il pm deciderà se proseguire o meno con l’azione penale.

Non è dunque detto che le posizioni per come sono oggi, possano rimanere invariate anche nei prossimi mesi. Non rimane che attendere.