“La collocazione della cartellonistica con l’indicazione delle date di inizio, 30 marzo, e la fine attività, 30 giugno, per il ripristino delle aree è la dimostrazione concreta che la promessa del presidente Maroni di restituire il lago ai comaschi entra nella fase di attuazione”.

Così Paolo Baccolo del “Coordinamento unità di crisi regionale per le paratie di Como” incontrando oggi la stampa sul lungolago, come si legge su Lombardie Notizie.

CRONOPROGRAMMA

“Il cronoprogramma illustrato il 25 gennaio dall’assessore regionale al Territorio, Urbanistica, Difesa del suolo e Città metropolitana Viviana Beccalossi – ha aggiunto Baccolo – sarà rispettato. Entro la fine di marzo, infatti, era prevista l’aggiudicazione dei lavori e oggi, con qualche giorno di anticipo, siamo in grado di dare ai cittadini date certe, e avviare la fase di ripristino delle aree nello stato pre-cantiere grazie a Infrastrutture Lombarde che ha aggiudicato le due tranche di lavori alle ditte aggiudicatarie”.

Entro 90 giorni dall’inizio dei lavori (da est verso ovest), e quindi per l’inizio del mese di luglio, il lungolago saràfruibile alla cittadinanza e ai turisti.

SINERGIA CON IL TERRITORIO



“I lavori che inizieranno tra pochi giorni – ha rimarcato Baccolo – saranno celeri e dimostreranno che Regione ha a cuore la soluzione della vicenda paratie e farà

ogni azione utile a rendere fruibile il lago di Como e la sua vista e, nello specifico, l’area del lungolago”.

PRESENTI

Oltre a Paolo Baccolo, all’incontro con la stampa erano presenti Dario Fossati, vice direttore generale dell’Assessorato al Territorio di Regione Lombardia, geologo del Coordinamento dell’unità di crisi e Alessandro Caloisi, direttore dei lavori.

AZIENDE

“L’affidamento dei lavori – ha spiegato il direttore dei lavori Alessandro Caloisi – riguarda due appalti diversi. Il primo, da 18.000 euro, è relativo al trasporto dei materiali di proprietà pubblica dall’area del cantiere al deposito di Pusiano. La ditta individuata è la “Autotrasporti Porro” di Erba (Como). Il secondo appalto, da 440.662 euro, riguarda la manutenzione, cioè il ripristino dei marciapiedi, dei giardini, del verde e dei parapetti e, soprattutto, la rimozione delle recinzioni. L’azienda aggiudicataria e la “Vivai Antonio Marrone” della provincia di Napoli”.

LAVORI

I lavori che riguardano un’area di circa 3.000 metri quadrati, con cantieri in continuo “movimento” per non “disturbare” cittadini e visitatori del lago, vanno dai Giardini di Ponente all’area di Sant’Agostino.

VERSO LA SOLUZIONE DEFINITIVA

“Il futuro progetto – ha sottolineato Dario Fossati – è già allo studio. Infrastrutture lombarde è al lavoro per preparare la nuova gara che sarà

pronta, come da cronoprogramma, entro fine anno. Nulla di quello che verrà intanto fatto – ha precisato – comprometterà il dopo”.