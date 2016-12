La seconda udienza. Prodotta anche la risoluzione del contratto con Sacaim

(m.pv.) Siamo solo alla seconda udienza ma la “battaglia” giudiziaria è già esplosa. Stiamo parlando del processo alle paratie antiesondazione con in aula sei indagati. Oggi le difese – associandosi alla richiesta dell’avvocato Matteo Uslenghi – hanno tentato di far “uscire” dal processo gli otto faldoni Anac prodotti al pubblico ministero Pasquale Addesso. «Fu una attività di polizia giudiziaria che portò, il 28 maggio 2015, a riaprire il fascicolo – ha detto il legale al Collegio di Como – Gli esiti di questa attività non possono entrare nel processo, la prova si forma nel dibattimento».

Immediata la replica del pm: «L’Anac svolge una attività di vigilanza amministrativa. Non si può equiparare l’Anac a ciò che svolge la polizia giudiziaria. La natura amministrativa è palese». Tentativo delle difese andato a vuoto, visto che il Collegio ha poi ammesso i faldoni. La pubblica accusa ha anche prodotto la recente risoluzione del contratto con Sacaim decisa da Infrastrutture Lombarde (la società che gestisce l’opera per conto della Regione) il 20 dicembre.

Roberto Maroni sarà domani (venerdì 23) sul cantiere delle paratie. Una visita che giunge a poche ore dal licenziamento di Sacaim da parte di Infrastrutture Lombarde. Il governatore Maroni ha sollevato il Comune di Como dal ruolo di gestione del cantiere delle paratie dallo scorso ottobre. Per il presidente della Regione Lombardia si tratta del primo sopralluogo ufficiale sulle paratie.

