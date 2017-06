La sospensione del cantiere? «Illegittima». Gli incarichi per lo studio di fattibilità e la progettazione della terza variante? «Serviva una gara d’appalto». La giustificazione dell’urgenza e della specificità? «Inaccettabile» perché «i tempi della procedura sono stati sovrastimati» e soprattutto perché le vasche, una delle opere fondamentali del cantiere «sono un’appendice di una fognatura e non richiedono una competenza specifica».

Il processo sulle presunte irregolarità nella gestione del cantiere delle paratie, dopo le udienze “tecniche”, è entrato nel merito con l’intervento in aula in Tribunale a Como del primo teste chiamato dal pubblico ministero Pasquale Addesso, l’ingegner Leonardo Miconi, dirigente dell’ufficio analisi delle varianti di Anac, l’Autorità nazionale Anticorruzione. Sul banco degli imputati – dopo la riunificazione in un unico fascicolo delle due inchieste aperte inizialmente dalla Procura – ci sono una dozzina di persone, tra le quali i due sindaci Mario Lucini e Stefano Bruni, entrambi ieri presenti in aula.

Il primo teste è stato sentito per ore. Miconi, stretto collaboratore di Raffaele Cantone, si è occupato dell’istruttoria aperta dall’Anac in merito alla terza variante al progetto delle paratie, quella voluta dal sindaco uscente Mario Lucini e dalla sua giunta. Quella che avrebbe dovuto far ripartire i lavori e portarli alla conclusione e che invece si è tradotta in una sospensione a tempo indeterminato del cantiere.

