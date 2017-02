Qualcosa si muove nel cantiere delle paratie. Dopo anni di immobilismo e discussioni infinite, passando per i clamorosi arresti di alcuni dirigenti e cause giudiziarie attualmente in corso, ieri pomeriggio, oltre quelle alte staccionate di legno e le reti metalliche diventate elementi di arredo urbano tristemente famigliari ai comaschi, sono ricomparsi degli uomini al lavoro. Operai che hanno iniziato a smontare quanto di inutilizzato e ormai inutilizzabile giaceva accatastato da tempo in riva al lago.

Sacaim, infatti, l’azienda che aveva precedentemente la responsabilità dell’operazione ha dato il via ai lavori di sgombero del cantiere delle paratie sul lungolago. Un intervento che rientra nel piano annunciato da Regione Lombardia che si è presa l’incarico di far ripartire i lavori e soprattutto di condurre in porto, dopo anni di attesa, l’operazione paratie.

«Il cronoprogramma redatto lo scorso 25 gennaio e indicato dal presidente Maroni procede regolarmente. Nella giornata di oggi (ieri) sono iniziati, a Como, i lavori di sgombero del cantiere da parte di Sacaim», ha detto l’assessore al Territorio, urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana Viviana Beccalossi che, incontrando di recente i rappresentanti di istituzioni e associazioni di Como, aveva annunciato una serie di provvedimenti utili alla ripresa dell’iter per il cantiere delle paratie per salvaguardare la città dalle esondazioni del lago.

A seguito della risoluzione del contratto effettuata da Infrastrutture Lombarde «Sacaim sta procedendo a recuperare i materiali di proprietà ancora depositati nel cantiere – interviene direttore generale di Infrastrutture Lombarde e responsabile unico del procedimento delle paratie antiesondazione del lago di Como Guido Bonomelli – Si tratta dei baraccamenti di cantiere e delle varie attrezzature utilizzate durante l’esecuzione dei lavori. Naturalmente tutti gli materiali necessari al completamento dei lavori restano a disposizione del cantiere. L’intento di questa prima fase dell’operazione, che durerà ancora alcuni giorni, è di togliere ciò che non serve, circoscrivere bene l’area di cantiere e mantenere ciò di cui c’è bisogno che, probabilmente, verrà momentaneamente conservato in un altro luogo».

L’accesso dei mezzi pesanti necessari alla movimentazione dei materiali è stato autorizzato, fin dai giorni scorsi, dal Comune di Como. «L’aspettativa dei comaschi è che ci sia un intervento risolutivo sul lungolago – interviene Luca Gaffuri, consigliere regionale del Pd – Bene ai lavori avviati per il riordino del cantiere, ma non è certamente quanto atteso dai comaschi. Ciò che conta è rispettare i tempi per una nuova gara, per redigere il progetto definitivo».