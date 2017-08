«Passaggio del turno e primo gol in Europa. Che emozione segnare davanti a un grande pubblico! Grazie mille per il sostegno! Forza Milan». Con questo messaggio sulla sua pagina personale di Facebook, Patrick Cutrone, attaccante dei rossoneri, ha commentato così il suo esordio in una sfida ufficiale internazionale con la squadra di Vincenzo Montella.

L’attaccante comasco, nato il 3 gennaio del 1998, dopo la doppietta nell’amichevole con il Bayern di Monaco (vinta dal Milan per 4-0) si è ripetuto l’altra sera a San Siro, realizzando il gol del 2-0 nella gara dei preliminari di Europa League contro il Craiova. Un elemento che si sta proponendo prepotentemente all’attenzione degli addetti ai lavori e che si sta ritagliando un ruolo importante nelle gerarchie della squadra rossonera. Sono già molte richieste per un eventuale prestito, su tutte quella del Crotone. Le sue qualità, del resto, sono note da tempo. Cutrone è stato il bomber più prolifico nella storia del vivaio rossonero ed è da anni titolare nella squadre nazionali giovanili.