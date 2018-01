Il comasco Patrick Cutrone nel mirino della Procura federale e dei tifosi della Lazio per il gol irregolare – ma assegnato dall’arbitro – segnato domenica sera nella gara tra Milan e biancoazzurri. Il centravanti rossonero ha segnato con il braccio. Oggi la sua spiegazione su Instagram: «Ho rivisto le immagini del gol. In un momento di adrenalina e istinto ho avuto la sensazione di colpire la palla in maniera regolare – ha scritto – Il mio non è stato un gesto volontario, mi spiace che venga messa in discussione la mia onestà».

I tifosi della Lazio non lo hanno perdonato, come attestato dai tanti messaggi certo non amichevoli comparsi sui social; ma, soprattutto, ha aperto un’indagine la Procura della Federcalcio, che ha chiesto la prova tv per la deviazione del pallone con un braccio verso la porta laziale.

Per “condotta antisportiva” Patrick Cutrone potrebbe essere squalificato per due giornate.