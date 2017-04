Sesto posto finale per Anna Cappellini e Luca Lanotte nella gara iridata di pattinaggio su ghiaccio, specialità danza. A Helsinki, la coppia azzurra ha terminato con il punteggio di 183,73. La comasca (nella foto) e il milanese non sono riusciti a salire sul podio, ma la loro rimane comunque una prestazione di assoluto livello. Non è mancata comunque una contestazione alle votazioni dei giudici che, secondo la coppia tricolore, non avrebbero valutato nel modo migliore la loro prestazione.