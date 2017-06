Che la sfida del ballottaggio sia tutta in salita il Partito Democratico lo ha ben chiaro, viste anche le tensioni non ancora sopite tra i Dem e il candidato sindaco del centrosinistra, Maurizio Traglio.

A rendere ancora più impervio il sentiero è il fatto che un apparentamento ufficiale con la lista di Magatti, che porterebbe in dote 2mila preziosissimi voti, appare, almeno per ora, più difficile di una scalata dell’Everest.

Un accordo alla luce del sole con l’assessore uscente è arduo per diversi motivi. Innanzitutto perché, come fanno notare dall’interno del Pd, prima delle elezioni Magatti non ha fatto altro che attaccare il Partito Democratico contestando tutte le scelte fatte, dalla candidatura di Traglio alle primarie.

In secondo luogo perché un apparentamento ufficiale garantirebbe, in caso di vittoria, l’ingresso in consiglio comunale, nelle file della maggioranza, di uno o due esponenti della lista Civitas (oltre a Magatti), visti da alcuni Dem come vere e proprie «spine nel fianco» della nuova maggioranza. Dunque, «perché farlo?», si chiedono in molti. Si tratterebbe di Eva Cariboni, la più votata della lista di Magatti, con 109 preferenze, e di Guido Rovi, secondo con 105 preferenze.

Sarebbe un errore, sempre stando a fonti interne al Partito Democratico, anche fare accordi non ufficiali con Magatti – ammesso e non concesso che quest’ultimo possa accettarli – per ottenere i suoi voti in cambio di un assessorato. «I cittadini non lo capirebbero – è il ragionamento fatto da qualche esponente Dem – Si chiederebbero: ma come, vi ha attaccato e voi lo fate diventare assessore?».

Gli stessi esponenti della lista Civitas mantengono per ora le distanze dal Pd. «Non è un mistero che i vertici del Partito Democratico abbiano contattato Magatti – afferma Eva Cariboni – Si è aperto un dialogo, ma la prospettiva è ancora lontana. Non è questione di mercanteggiare il numero di seggi, bisogna capire se è possibile costruire un’alleanza e su quali contenuti. È un processo in divenire, il cui esito non è scontato».

Ma non solo. «Ciascuno di noi candidati di Civitas – sottolinea Cariboni – ha fatto questa scelta in palese dissenso rispetto al progetto basato su Traglio portato avanti dal Pd. Bisogna allora vedere se ci sono le condizioni per costruire un progetto che vada al di là di quello che c’è stato finora. Serve un cambio di rotta nel metodo, nel modo di porsi».

Resta da capire dove il centrosinistra tenterà di recuperare i voti mancanti per riuscire a vincere il ballottaggio del 25 giugno contro Mario Landriscina. «Dobbiamo parlare agli elettori – è il ragionamento che circolava ieri nel Pd – convincerli a votare per Traglio se non vogliono far vincere Landriscina, candidato di un centrodestra a trazione leghista».

Le incognite, però, non sono poche. A partire dal rapporto ancora agitato tra i vertici del Pd e Traglio, “colpevole” di aver accusato i Dem di scarso impegno in campagna elettorale e di aver fatto il nome dell’architetto Angelo Monti come assessore senza concordarlo con il Pd.

Martedì sera in città si è svolto un incontro tra i vertici locali del partito, tutti i candidati, Traglio compreso, il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri, i due parlamentari Dem Chiara Braga e Mauro Guerra e il consigliere regionale Luca Gaffuri.

L’obiettivo era arrivare a un chiarimento definitivo e smorzare le tensioni. Chi era presente parla di «clima tutto sommato positivo». Si vedrà nei prossimi giorni se è stato davvero così.