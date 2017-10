Mancano poco più di una settimana alla quarta edizione della “Pedala con Aldo”, manifestazione benefica che ricorda Aldo Sassi, professionista nella preparazione di famosi ciclisti e nella lotta al doping, scomparso nel dicembre del 2010. Gemellata con ReStelvio Mapei 2017, andrà in scena la pedalata andrà in scena domenica 22 ottobre con partenza e arrivo al Palasport Intercomunale di Cagno.

Sono previsti due percorsi: il soft da 15 chilometri e l’hard da 50. A lato della cicloturistica non mancherà l’intrattenimento ludico-sportivo per bambini e famiglie. Tra gli amatori e appassionati pedaleranno gli ex collaboratori e atleti di Aldo, tra cui spiccano i nomi di Adriano Baffi e Daniele Nardello, che vogliono ricordare il loro indimenticato preparatore.

Il ricavato della manifestazione sarà devoluto all’associazione A.Ma.Te di Faloppio che con “Il Mantello” opera per la diffusione della cultura delle cure palliative e aiuta a fornire servizi di assistenza finalizzata alla cura continua e al sollievo dal dolore. Altro sodalizio a cui saranno devoluti i fondi è l’Alveare di Olgiate Comasco, che da anni lavora a favore della promozione della persona e ai problemi dei disabili.

Info e iscrizioni sul sito Internet amicidialdosassi.it.