Addio code agli sportelli e attese online. Pedaggio ultrarapido per chi usufruisce della Pedemontana. Da oggi Autostrada Pedemontana Lombarda attiverà il nuovo sistema di pagamento con un “borsellino elettronico” ricaricabile. Si tratta di un sistema affidabile e semplice che consente di pagare i pedaggi tramite un conto che viene automaticamente associato alla targa di un veicolo. Il servizio è gratuito e, una volta attivato, il cliente non dovrà più preoccuparsi di pagare ogni singolo pedaggio: il sistema procederà all’addebito dei transiti scalando automaticamente l’importo dal borsellino elettronico che si comporterà di fatto come una card ricaricabile vecchia maniera.

Ma con una serie di vantaggi in più resi possibili dalle attuali tecnologie informatiche. Infatti “Ricaricabile Pedemontana” – questo il nome del servizio – non sarà collegata ad un conto corrente bancario o ad una carta di credito: per l’attivazione è sufficiente effettuare una breve registrazione e fare una prima ricarica. Le ricariche possono essere effettuate tramite con carta di credito, online sul sito www.pedemontana.com o chiamando il call center al numero 02.39.460.460; oppure in contanti, con carta di credito o bancomat presso uno dei Punti Assistenza abilitati dal sistema di Autostrada Pedemontana Lombarda. Se il credito sul borsellino elettronico scende sotto una determinata soglia, al cliente viene inviata una mail con il suo credito residuo. In ogni caso, l’importo si potrà sempre controllare accedendo alla propria area riservata, chiamando il call center o presso i Punti Assistenza.