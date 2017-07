La sera del 4 agosto il borgo antico di Caglio sarà rischiarato da una luce tutta speciale: la luce dell’arte. I quadri di Giovanni Segantini, il maestro divisionista che qui dipinse il capolavoro “Alla Stanga”, illuminati da riflettori, saranno illustrati da una guida turistica esperta nella visita guidata in notturna organizzata dalla Pro loco. In un’atmosfera surreale si potranno ammirare, e capire, le opere del grande pittore ottocentesco esposte tra i vicoli e le piazzette del borgo antico di Caglio: una mostra permanente a cielo aperto, visitabile tutto l’anno, che si snoda nei un piccolo gioiello di architettura rurale a ottocento metri di quota, poco distante dal lago di Como. Quest’anno, oltre la metà dei pannelli che riproducono i dipinti sono stati rifatti con una lega di alluminio protetta da una speciale pellicola, che manterrà a lungo la lucentezza dei colori. Oltre alla visita in notturna, la Pro Caglio ha in programma visite guidate diurne per quattro domeniche pomeriggio, alle 15,30: il 6 e 27 agosto, il 3 settembre e il 1 ottobre. Sono possibili anche visite su prenotazione, per piccoli gruppi. Il calendario delle visite e tutti gli eventi culturali e gastronomici dell’estate sono sul sito www.procaglio.it . Per informazioni: tel. 031 667378, ore 10-12 e 16,30-18,30 lunedì-sabato, 10-12 domenica, per tutto agosto, telefono portatile 334.7846076. Info@procaglio.it.