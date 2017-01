Un treno merci che trasportava fertilizzanti chimici ha perso parte del carico in prossimità della stazione di Cantù Asnago. Per mettere in sicurezza il cargo sono intervenuti i vigili del fuoco. Il traffico ferroviario ha subito pesanti ripercussioni, alcuni convogli sono stati cancellati e altri hanno registrato ritardi fino a 75 minuti. L’emergenza è scattata poco dopo le 13 e la situazione è stata ripristinata completamente a metà pomeriggio.

Il treno merci, con quattro degli undici vagoni carichi di un fertilizzante chimico a base di nitrato di ammonio in forma granulare solida, ha perso parte del materiale chimico ed è stato fermato in prossimità della stazione di Cantù Asnago. Per verificare la situazione e mettere in sicurezza il convoglio sono arrivati i vigili del fuoco, oltre ai carabinieri della compagnia di Cantù. I pompieri hanno bloccato la perdita e accertato che non ci fossero rischi per le persone e l’ambiente. La fuoriuscita del materiale chimico non avrebbe avuto alcuna conseguenza.

I vigili del fuoco hanno completato l’intervento e messo in sicurezza i vagoni del treno merci e la circolazione ferroviaria è stata poi ripristinata. I disagi per i viaggiatori e i pendolari sono proseguiti fino a metà pomeriggio.

