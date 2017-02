Raccoglie consensi anche in riva al Lario la petizione contro l’omeopatia lanciata sulla piattaforma change.org con l’obiettivo di superare le mille adesioni per poi essere inviata al ministro della Salute Beatrice Lorenzin e alle federazioni nazionali dell’Ordine dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri e di quello dei Farmacisti.

“Per una sanità basata su fondamenti scientifici: no all’omeopatia nel sistema sanitario”, questo il titolo del documento con cui i promotori formulano tre richieste al ministro Lorenzin.

Innanzitutto, che «sulle confezioni dei prodotti omeopatici sia obbligatoria un’avvertenza, analoga a quella prevista dalle norme americane, che specifici l’inefficacia di questi prodotti», in secondo luogo che «il Servizio sanitario nazionale e le istituzioni pubbliche italiane rimuovano l’omeopatia dalle pratiche terapeutiche e dalle materie di corsi universitari e di aggiornamento Ecm», infine che «dove possibile si opti per la modifica della dizione “medicinale omeopatico” in “rimedio omeopatico”».

Tra i primi firmatari della petizione figura il medico comasco Carlo Morelli. «Non esiste uno studio accreditato a livello internazionale che dimostri che i prodotti omeopatici abbiano un’efficacia che non sia semplicemente quella “placebo” – afferma – Su questo punto, cioè sull’assenza di prove di efficacia di tipo chimico di queste sostanze, converge la scienza ufficiale e concordano tutte le pubblicazioni internazionali di alto livello».

Secondo Morelli, «l’utilizzo di prodotti omeopatici rischia di essere pericoloso per la salute, non tanto per le sostanze impiegate, quanto piuttosto perché potrebbero spingere i malati ad abbandonare o a ritardare il ricorso a terapie mediche di comprovata utilità».

«La petizione – conclude Morelli – partita su iniziativa di un gruppo di farmacisti, chimici e medici, ha già ricevuto il sostegno di numerosi personaggi del mondo scientifico».