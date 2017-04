Turno di campionato decisamente favorevole agli azzurri, che di fatto hanno ipotecato i playoff. Il Como, giovedì, sera, si è infatti imposto in trasferta con la Pro Piacenza per 2-1. Una affermazione contro una avversaria diretta. Ma non solo: anche gli altri risultati sono stati favorevoli alla squadra di Akosua Puni Essien, che ora è al settimo posto in classifica.

Allo stadio Garilli ancora una volta è stato decisivo il bomber Giuseppe Le Noci, che ha segnato la rete del definitivo 2-1 per i lariani al 37′ del secondo tempo. Il Como era peraltro andato in vantaggio con Matteo Pessina al 30′ della prima parte, poi, al 12′ della ripresa, è giunta la realizzazione del momentaneo 1-1 grazie a Francesco Bini. Una affermazione in uno stadio deserto, ma alla fine per la squadra lariana e per i suoi tifosi presenti è stata gran festa.

Un successo giunto in una giornata decisamente favorevole. La Pro Piacenza (undicesima) ora dista 7 punti; la Lucchese, che ha vinto per 3-2 in casa con la Robur Siena, è decima a -4. Ma non solo: i lariani hanno scavalcato il Renate, che ha perso in casa con la Pistoiese, e hanno raggiunto in settima posizione la Viterbese, che ha pareggiato (1-1) con l’Alessandria. Per i “grigi” piemontesi una serata nefasta: quella che sembrava la squadra dominatrice del campionato ora è seconda in classifica. In testa (72 punti contro 71) cc’è la Cremonese, che si è imposta per 1-0 a Prato.

La squadra di mister Fabio Gallo ora è attesa da tre giorni di riposo. Alla ripresa del campionato, sabato 22 aprile, allo stadio Sinigaglia arriverà la Lupa Roma, penultima in classifica, che giovedì ha perso in casa con l’Arezzo (0-1).