Carabinieri e polizia sono intervenuti questa mattina a Como per lo sgombero di un appartamento di proprietà privata nella zona di piazza San Rocco. Sembra che l’abitazione fosse stata occupata abusivamente da tempo da alcuni immigrati e che il proprietario abbia quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’operazione ha coinvolto diversi agenti della Questura di Como e militari dell’Arma. L’intervento non è passato inosservato e numerosi residenti nella zona e automobilisti di passaggio hanno notato l’ingente spiegamento di uomini e mezzi delle forze dell’ordine.

Al momento dell’intervento delle forze dell’ordine, gli inquilini non avrebbero opposto alcuna resistenza e l’operazione si è svolta dunque senza particolari problemi, in meno di un’ora. Attorno alle 11 la situazione è tornata alla normalità e poliziotti e carabinieri si sono allontanati.

