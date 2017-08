Arrestato per stalking ieri sera a Como. Accusato del reato è un tunisino 27enne di Olgiate Comasco. Nel corso della serata di ieri, mentre si trovava in via Borgovico a Como, il giovane ha iniziato una violenta discussione con la compagna originata – pare – da futili motivi e al culmine del litigio l’ha colpita al volto. La giovane è riuscita a fuggire e a rifugiarsi in un negozio della via da dove ha chiamato i carabinieri. E proprio i militari dell’Arma, Aliquota Radiomobile della Compagnia di Como, sono immediatamente intervenuti bloccando il giovane violento. Il 27enne è stato portato in caserma dove si è scopewrto che esistevano precedenti denunce a suo carico, sempre per le botte inflitte alla compagna. D’intesa con la Procura di Como, i carabinieri lo hanno quindi arrestato e condotto in carcere.