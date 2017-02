Tre arresti a Cantù, questa mattina all’alba, da parte dei carabinieri della locale stazione. Le manette sono scattate ai polsi di un terzetto accusato di aver aggredito nello scorso mese di ottobre un addetto alla vigilanza del supermercato Lidl della città del mobile. L’uomo fu picchiato violentemente da tre persone che volevano costringerlo ad essere loro complice nella commissione di furti all’interno del supermercato in questione. I reati contestati sono quelli di violenza e minaccia per costringere a commettere reato, lesioni personali aggravate, furto aggravato. Gli arresti sono stati eseguiti dopo l’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Como su richiesta del pubblico ministero Pasquale Addesso. I particolari sull’operazione sono oggetto di una conferenza stampa convocata per oggi alle 12 presso la sala stampa del Comando Provinciale di Como dei carabinieri.