Il ballottaggio tra Mario Landriscina e Maurizio Traglio l’avevano azzeccato tutti, ma che alla fine avrebbe vinto il candidato del centrodestra l’aveva previsto soltanto l’Istituto Piepoli, nel sondaggio effettuato per conto del “Corriere di Como”. Secondo i ricercatori di Piepoli, infatti, Landriscina non soltanto risultava il più votato fra tutti i candidati sindaco, con il 46% dei consensi rispetto al 20% di Traglio, ma pure nel confronto diretto, nella domanda relativa al successivo ballottaggio, il candidato del centrodestra era stato indicato come vincente con il 56% dei voti mentre l’avversario del centrosinistra era stimato al 44%.

Gli altri due sondaggi svolti durante la campagna elettorale davano invece Traglio davanti a Landriscina. Nel sondaggio commissionato dal Partito Democratico alla società Swg, al candidato del centrosinistra era accreditato il risultato più alto, che variava da un minimo del 32 al 36%, contro il 30-34% previsto per Landriscina, colui che poi è diventato il nuovo sindaco del capoluogo.

Analogamente, nel sondaggio effettuato da Euromedia Research per conto dell’emittente lariana Espansione tv, fra tutti i candidati sindaco il consenso maggiore sarebbe andato a Traglio, con una forbice compresa tra il 39,1% e il 43,5%, mentre Landriscina sarebbe arrivato secondo con un risultato compreso tra il 37,4 e il 41,6%. Nel confronto diretto tra Traglio e Landriscina, inoltre, Euromedia Research dava per vincente il primo, con un consenso che oscillava tra il 48,6 e il 53%, mentre per Landriscina era previsto un risultato inferiore, anche se di poco: dal 47 al 51,4%.

La realtà, come sappiamo, è stata poi diversa. Landriscina ha vinto sia al primo turno, ottenendo il 34,77% dei voti contro il 26,89% di Traglio, sia al ballottaggio dove ha conquistato il 52,68% dei consensi, battendo l’avversario del centrosinistra, che si è fermato al 47,32%, e diventando così il nuovo sindaco del capoluogo.

L’istituto fondato da Nicola Piepoli ha anche azzeccato la scala di valori dei vari schieramenti, prefigurando una graduatoria finale che è poi collimata con l’ordine reale scaturito al primo turno.

La coalizione più votata è stata infatti quella di Landriscina, seguita dal raggruppamento di Traglio e, in ordine decrescente, da Rapinese, Magatti, Aleotti, Grossi e Scopelliti.

Una precisazione è doverosa: sia l’Istituto Piepoli sia Swg non hanno stimato il risultato di Scopelliti perché quest’ultimo ha ufficializzato la sua candidatura quando i due sondaggi erano già stati effettuati.

Per quanto riguarda i partiti e le liste, infine, Piepoli si è avvicinato maggiormente al risultato del Pd rispetto agli altri sondaggi, stimando un 19% per i Dem a fronte del 14,25% ottenuto l’11 giugno, mentre Swg dava il Pd al 26% ed Euromedia Research tra il 38 e il 42,2%. Per quanto riguarda Alessandro Rapinese, infine, l’Istituto Piepoli è stato l’unico ad avvicinarsi al risultato reale: 15% rispetto al 22,53% ottenuto al primo turno, a fronte dell’8-10% previsto da Swg e del 4-6% di Euromedia Research.

Si dice soddisfatto per la corrispondenza del sondaggio del suo istituto con i risultati effettivi Nicola Piepoli, che cita Pascal: «Il caso aiuta le menti preparate». E aggiunge: «Io non ho preconcetti, faccio il ricercatore, per me che vinca l’uno o l’altro non cambia. Sono valutazioni che escono dai numeri, da nient’altro. Non mi aspettavo che il panorama nazionale si evolvesse seguendo quanto accaduto nella vostra città: l’unione fa la forza e il centrodestra si è unito e ha vinto. Il Pd finge di non vedere la sconfitta: fanno propaganda ma in realtà sanno di avere perso».