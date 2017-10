Grande soddisfazione per lo sport lariano ai Mondiali di canottaggio a Sarasota, negli Stati Uniti. Il comasco Pietro Ruta, in coppia con il sardo Stefano Oppo, ha conquistato le medaglia d’argento nella specialità del “Doppio pesi leggeri”.

La barca azzurra, è arrivata seconda alle spalle della Francia e nel finale Ruta e Oppo hanno avuto il merito di tenere testa e respingere gli attacchi di Cina e Polonia.

«È una bella soddisfazione. Un che arriva dopo un anno duro – ha detto al termine della gara Pietro Ruta, classe 1987 – È sempre particolarmente difficile riprendere a pieno ritmo nell’anno post-olimpico».

«Sono contento del risultato, che è arrivato in una specialità dove la concorrenza è molto forte – ha concluso Pietro – L’approfondimento sul Corriere di Como in edicola domenica 1° ottobre